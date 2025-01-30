В прошлом году в Литве на свет появилось рекордно низкое количество младенцев

Как пояснил директор агентства, хотя потоки иммиграции сократились, рост населения по-прежнему обусловлен положительной нетто международной миграцией, на которую повлияло количество военных беженцев из Украины и прибывших из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Индии.

По данным агентства, на 1 января 2025 года в Литве проживало 2 млн 890,2 тыс. постоянных жителей – на 4,3 тыс. (0,1 проц.) больше, чем год назад.

По данным ГАД, в 2024 году умерло 37,4 тыс. человек, что на 439 человек или на 1,2 проц. больше, чем в 2023 году. Как поясняет руководитель Центра демографических исследований и экспертизы Даумантас Стумбрис, при такой смертности и для того, чтобы сбалансировать темпы изменения численности населения, следует существенно повысить рождаемость .

„В прошлом году у нас на свет появилось рекордно низкое количество младенцев“, - сказала Ю. Петраускене в четверг во время презентации основных экономических и социальных показателей страны за 2024 год.

В Литву вернулось на 9,4 тыс. граждан больше, чем из нее уехало

По данным ГАД, в 2024 году сальдо международной миграции граждан Литовской Республики было положительным, т. е. в страну вернулось на 9,4 тыс. граждан Литвы больше, чем выехало, по сравнению с 7,3 тыс. в 2023 году.

В 2024 году в Литву иммигрировало 51,8 тыс. человек – на 14,9 тыс. (22,4 проц.) меньше, чем в 2023 году, но на 23,1 тыс. больше, чем выехало. В то же время в 2024 году из Литвы эмигрировало 28,7 тыс. постоянных жителей страны: 19,1 тыс. иностранцев и 9,5 тыс. граждан Литвы.