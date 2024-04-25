В прошлом году уровень риска бедности в Литве снизился на 0,3% пункта

В связи с увеличением располагаемых доходов населения по сравнению с 2022 годом порог риска бедности увеличился на 10,6 проц. и составил 564 евро в месяц на одного проживающего человека и 1 185 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей до 14 лет.
Располагаемый доход ниже черты риска бедности в городе получали 18 проц. жителей (в пяти крупнейших городах – 14,8 проц., в других городах – 23,5 проц.), в сельской местности – 26,1 проц. По сравнению с 2022 годом уровень риска бедности в городе снизился на 1,7 проц. пункта (в пяти крупнейших городах – снизился на 1,1 проц. пункта, в остальных городах – на 2,6 проц. пункта), а в сельской местности – увеличился на 2,8 проц. пункта.
Чаще всего с бедностью сталкиваются лица пенсионного возраста
Самый высокий риск бедности наблюдался в возрастной группе 65 лет и старше. В 2023 году он составил 36,1 проц. и по сравнению с 2022 годом – снизился на 3,4 проц. пункта. Средняя пенсия по старости в период исследования доходов (2022 г.) составляла 473,6 евро – 84 проц. порога риска бедности. Средняя пенсия по старости была ниже порога риска бедности с 2014 года, но в последние два года эта разница снижается.
По сравнению с предыдущим годом в 2023 году уровень риска бедности среди детей до 18 лет снизился на 0,8 проц. пункта и составил 17 проц., а среди лиц в возрасте 18-64 лет – увеличился на 0,8 проц. пункта и составил 16,6 проц.
В домохозяйствах с детьми уровень риска бедности в 2023 году составил 15,7 проц. и по сравнению с 2022 годом увеличился на 0,5 проц. пункта. В домохозяйствах без детей уровень риска бедности за год снизился на 1 проц. пункт и в 2023 году составил 24,8 проц
Наибольшему риску оказаться в бедности подвергались люди, проживающие в домохозяйствах, состоящих из одного взрослого и детей (уровень риска бедности – 29,1 проц.) и одинокие лица (38,7 проц.).
За чертой бедности находились 7,9 проц. занятых, 59,5 проц. безработных, 39,2 проц. пенсионеров по старости. По сравнению с 2022 годом уровень риска бедности работающих лиц увеличился на 0,3 проц. пункта, безработных – 8,5 проц. пункта, пенсионеров по старости – снизился на 3,9 проц. пункта
В 2023 году 6,5 проц. населения Литвы жили за чертой абсолютной бедности
В 2023 году абсолютная черта бедности составляла 354 евро в месяц на одного проживающего человека и 743 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет. По мере увеличения суммы доходов, рассчитываемых Министерством социальной защиты и труда, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей человека в продуктах питания и непродовольственных товарах (товарах и услугах), абсолютная черта бедности по сравнению с 2022 годом увеличилась на 32,6 проц.
Уровень абсолютной бедности в стране в 2023 году составил 6,5 проц., по сравнению с 2022 годом он увеличился на 2,7 проц. пункта. В 2023 году около 187 тыс. жителей страны жили за чертой абсолютной бедности.
Располагаемый доход ниже абсолютной черты бедности в городе получали 5,8 проц. жителей (5,1 проц. в пяти крупнейших городах, 6,9 проц. в остальных городах), в сельской местности – 8,2 проц.
Уровень абсолютной бедности среди лиц трудоспособного возраста был выше, чем среди детей до 18 лет или лиц пенсионного возраста. В 2023 году он составил 6,9 проц. и по сравнению с 2022 годом увеличился на 2,6 проц. пункта.
В домохозяйствах с детьми уровень абсолютной бедности в 2023 году составил 5,6 проц. и по сравнению с 2022 годом увеличился на 3 проц. пункта. В домохозяйствах без детей уровень абсолютной бедности за год увеличился на 2,6 проц. пункта и в 2023 году составил 7,4 проц. По составу домохозяйства чаще всего в абсолютной бедности оказывались одинокие (11 проц.) и лица, проживающие в домохозяйствах, состоящих из одного взрослого и детей (уровень абсолютной бедности – 11,6 проц.).
Среди работающих лиц за чертой абсолютной бедности находились 3 проц., среди безработных – 32,7 проц., среди пенсионеров по старости – 6,2 проц. По сравнению с 2022 годом уровень абсолютной бедности среди работающих лиц увеличился на 1,9 проц. пункта, среди безработных – на 8,5 проц. пункта, пенсионеров по старости – 2,4 проц. пункта.
Данные о доходах и условиях жизни жителей были собраны в январе-апреле 2023 года после проведения статистического исследования доходов и условий жизни и опроса 6,4 тыс. домохозяйств, отобранных методом случайной выборки с использованием Регистра населения.