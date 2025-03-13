В прошлом году музеи Литвы посетили почти 6 млн человек

„2024 год стал рекордным для литовских музеев – их посетили почти 6 млн человек. Растущая кривая посещаемости, а также увеличение числа образовательных мероприятий и их участников свидетельствуют о том, что общество всё больше интересуется культурой и искусством, ценит историческую память и активно участвует в культурной жизни, а музеям есть что предложить своим посетителям“, - заявил министр культуры Шарунас Бирутис.
По данным министерства, на рост числа посетителей существенное влияние оказали организованные музеями международные выставки, другие музейные мероприятия, а также инициатива бесплатного посещения музеев, подведомственных министерству, в последнее воскресенье месяца.
Среди национальных и государственных музеев, подведомственных Министерству культуры, больше всего человек посетило Литовский художественный музей (731 752), а среди государственных музеев, подведомственных другим учреждениям – Военный музей имени Витаутаса Великого (104 456).
Муниципальным музеем, который в прошлом году посетило больше всего человек, стал Кретингский музей (82 123). Из других музеев наиболее посещаемым оказался Музей энергетики и техники в Вильнюсе (174 806).