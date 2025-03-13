2025.03.13 10:47

В прошлом году музеи Литвы посетили почти 6 млн человек

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, LNDM - 4
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, LNDM - 4
ФОТО: Delfi nuotr.

В прошлом году литовские музеи посетило рекордное количество людей. Министерство культуры сообщило, что учреждения культуры страны посетили 5,9 млн человек, что на 3 проц. больше, чем в 2023 году.

„2024 год стал рекордным для литовских музеев – их посетили почти 6 млн человек. Растущая кривая посещаемости, а также увеличение числа образовательных мероприятий и их участников свидетельствуют о том, что общество всё больше интересуется культурой и искусством, ценит историческую память и активно участвует в культурной жизни, а музеям есть что предложить своим посетителям“, - заявил министр культуры Шарунас Бирутис.

По данным министерства, на рост числа посетителей существенное влияние оказали организованные музеями международные выставки, другие музейные мероприятия, а также инициатива бесплатного посещения музеев, подведомственных министерству, в последнее воскресенье месяца.

Среди национальных и государственных музеев, подведомственных Министерству культуры, больше всего человек посетило Литовский художественный музей (731 752), а среди государственных музеев, подведомственных другим учреждениям – Военный музей имени Витаутаса Великого (104 456).

Муниципальным музеем, который в прошлом году посетило больше всего человек, стал Кретингский музей (82 123). Из других музеев наиболее посещаемым оказался Музей энергетики и техники в Вильнюсе (174 806).

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