В прошлом году музеи Литвы посетили почти 6 млн человек

„2024 год стал рекордным для литовских музеев – их посетили почти 6 млн человек. Растущая кривая посещаемости, а также увеличение числа образовательных мероприятий и их участников свидетельствуют о том, что общество всё больше интересуется культурой и искусством, ценит историческую память и активно участвует в культурной жизни, а музеям есть что предложить своим посетителям“, - заявил министр культуры Шарунас Бирутис.