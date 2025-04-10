В прошлом году клещевой энцефалит унес жизни 11 человек

По данным центра, самые высокие показатели заболеваемости в прошлом году были зафиксированы в Утенском, Мариямпольском, Тельшяйском, Таурагском и Каунасском уездах. В прошлом году число случаев, зарегистрированных в этих уездах, составило почти половину (46,3 проц.) всех случаев клещевого энцефалита в Литве.
По словам Милды Жигутене, главного специалиста по управлению инфекционными заболеваниями НЦОЗ, последствия этого вирусного заболевания, переносимого клещами, могут быть долгосрочными. Однако, по ее словам, вакцинация может помочь предотвратить заболевание и его осложнения.
„Поскольку специфического лечения клещевого энцефалита не существует, наиболее эффективной защитой является вакцинация“, - цитируется в сообщении специалист.
Напомним, с сентября прошлого года лица в возрасте 50-55 лет бесплатно вакцинируются против клещевого энцефалита.