2025.04.10 09:58

В прошлом году клещевой энцефалит унес жизни 11 человек

 
ru.DELFI.lt
Laimo boreliozei gydyti tinkami antibakteriniai vaistai, o nuo erkinio encefalito – turime vakciną
Laimo boreliozei gydyti tinkami antibakteriniai vaistai, o nuo erkinio encefalito – turime vakciną
ФОТО: Konstantin Zaykov | Shutterstock

В прошлом году в Литве клещевым энцефалитом заболели 807 человек. По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), из них 11 человек скончались.

По данным центра, самые высокие показатели заболеваемости в прошлом году были зафиксированы в Утенском, Мариямпольском, Тельшяйском, Таурагском и Каунасском уездах. В прошлом году число случаев, зарегистрированных в этих уездах, составило почти половину (46,3 проц.) всех случаев клещевого энцефалита в Литве.

По словам Милды Жигутене, главного специалиста по управлению инфекционными заболеваниями НЦОЗ, последствия этого вирусного заболевания, переносимого клещами, могут быть долгосрочными. Однако, по ее словам, вакцинация может помочь предотвратить заболевание и его осложнения.

„Поскольку специфического лечения клещевого энцефалита не существует, наиболее эффективной защитой является вакцинация“, - цитируется в сообщении специалист.

Напомним, с сентября прошлого года лица в возрасте 50-55 лет бесплатно вакцинируются против клещевого энцефалита.

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