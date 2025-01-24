В прошлом году Единый центр помощи ответил на 1 969 828 звонков

Зарегистрировано и передано в экстренные службы 1 190 745 сообщений о необходимости оказания помощи.
Наибольшее количество сообщений было передано в полицию – 591 844. На втором месте оказалась служба скорой помощи (532 548), на третьем – пожарно-спасательная служба (36 284), на четвертом – охрана окружающей среды (21 666).
По данным ЕЦП, количество обращений увеличилось во все службы, за исключением службы скорой помощи.
Число вызовов в полицию увеличилось на 4359, в пожарные-спасательные службы – на 2303, а сообщений, направленных специалистам по охране окружающей среды – на 2176 больше, чем в 2023 году.
По мере уменьшения общего количества звонков улучшились показатели реагирования. Среднее время ответа в 2024 году составило всего 4 секунды, а на 98,9 проц. звонков ответили в течение 15 секунд. Это лучший результат за всю историю Единого центра помощи.
Также отмечается, что среднее время разговора сократилось. Теперь оно составляет всего 1 минуту и 13 секунд.
„К сожалению, вызовы возникают из-за сокращения численности сотрудников, из-за их загруженности – одному оператору приходится отвечать в среднем на 12 тысяч звонков в год. Эти данные отражают реальность работы Единого центра помощи. Каждый звонок здесь чрезвычайно важен“, - говорится в сообщении ЕЦП.