В прошлом году Единый центр помощи ответил на 1 969 828 звонков

Зарегистрировано и передано в экстренные службы 1 190 745 сообщений о необходимости оказания помощи.

Наибольшее количество сообщений было передано в полицию – 591 844. На втором месте оказалась служба скорой помощи (532 548), на третьем – пожарно-спасательная служба (36 284), на четвертом – охрана окружающей среды (21 666).

По данным ЕЦП, количество обращений увеличилось во все службы, за исключением службы скорой помощи.

Число вызовов в полицию увеличилось на 4359, в пожарные-спасательные службы – на 2303, а сообщений, направленных специалистам по охране окружающей среды – на 2176 больше, чем в 2023 году.