2024.11.27 17:14

В президентском дворце нарядили рождественскую елку

 
Индре Пепцявичюте-Богушене
ru.DELFI.lt
Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė prezidentūroje įžiebė Kalėdų eglę
Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė prezidentūroje įžiebė Kalėdų eglę
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

В среду после обеда президент Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседене зажгли огни на рождественской елке в президентском дворце. Четвертый год подряд елку украсили игрушками, созданными людьми.

Елка впечатляющих размеров в Белом зале президентского дворца была украшена красочными игрушками из детства.

В начале ноября Науседене обратилась к детям и взрослым с просьбой принять участие в украшении елки - сделать игрушки своими руками.

Акция этого года была названа „Самая любимая игрушка моего детства“. Участников акции призвали вспомнить о любимой игрушке и сделать ее своими руками.

На елке в президентском дворце можно увидеть мишек, зайчиков, овечек, гномов, снеговиков и жирафов.

Kalėdų eglutės įžiebimo šventė Prezidentūroje

Такую акцию Науседене проводит в четвертый раз. В прошлом году елку украсили крылья ангела, в 2022 г. – домики, в 2021 г. – птицы из шерсти.

На празднике зажжения огней на елке как обычно присутствовали сотни детей.

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