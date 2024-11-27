В президентском дворце нарядили рождественскую елку

Елка впечатляющих размеров в Белом зале президентского дворца была украшена красочными игрушками из детства.

В начале ноября Науседене обратилась к детям и взрослым с просьбой принять участие в украшении елки - сделать игрушки своими руками.

Акция этого года была названа „Самая любимая игрушка моего детства“. Участников акции призвали вспомнить о любимой игрушке и сделать ее своими руками.

На елке в президентском дворце можно увидеть мишек, зайчиков, овечек, гномов, снеговиков и жирафов.

Такую акцию Науседене проводит в четвертый раз. В прошлом году елку украсили крылья ангела, в 2022 г. – домики, в 2021 г. – птицы из шерсти.