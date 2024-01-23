В предверии выборов в Литве стартовала гражданская акция "Я буду голосовать"

Специальный знак "Я буду голосовать" уже начал свое путешествие по муниципалитетам Литвы. Первая остановка – Утена.

Как указывает ГИК, в дальнейшем путешествие этого знака продолжится в Биржай, Ионишкисе, Науйойи Акмяне, Мажейкяй, Плунге, Таураге, Юрбаркасе, Мариямполе, Кайшядорисе, Каунасе и Вильнюсе.

Этот знак будет находиться в каждом городе минимум две недели.

ГИК призывает избирателей фотографировать, снимать видео и публично делиться фотографиями в" Facebook" и/или "Instagram" с хэштегом #AšBalsuosiu.

Избиратели, которые активно проявят свое решение прийти и проголосовать на выборах и референдуме 2024 года, каждые две недели будут награждаться памятными сувенирами ГИК.

По решению Сейма выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года. Одновременно будет проведен обязательный референдум по изменению статьи 12 Конституции Литовской Республики, регламентирующей гражданство.