В предстоящие выходные в Вильнюсе изменится расписание общественного транспорта

Как и каждый год, в Вильнюсе перед Днем Всех Святых и Днем поминовения усопших увеличивается количество автомобилей у городских кладбищ. Для того чтобы посещение могил близких прошло без проблем как для тех, кто едет на машине, так и для тех, кто едет на общественном транспорте, вводятся изменения: общественный транспорт будет ходить чаще, автобусы на некоторых маршрутах будут ходить по измененным маршрутам, временно изменится организация движения автомобилей на Лепинском, Рокантишском, Карвелишском, Кайренском и Салтонишском кладбищах.