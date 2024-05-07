2024.05.07 12:18

В преддверии 9 мая в Литве возможны провокации со стороны Кремля

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Департамент государственной безопасности (ДГБ) не исключает, что 9 мая, когда русские общины отмечают день победы над нацистской Германией, в Литве могут быть провокации.

"В прошлом году памятники, посвященные антисоветскому сопротивлению в странах Балтии, были целенаправленно осквернены накануне 9 мая, когда Россия отмечает так называемый "день победы". По оценке разведки, в ближайшей перспективе вероятность подобных атак или провокаций такого характера против различных объектов в Литве остается повышенной", - говорится в сообщении ДГБ.

Департамент призывает немедленно сообщать о замеченных в социальных сетях публикациях, предлагающих финансовое вознаграждение за акты вандализма и нарушения других правовых актов Литвы.

"Вражеские службы различными способами стремятся вербовать жителей Литвы и других стран Балтии, которых они могли бы в дальнейшем использовать для проведения подобных провокаций или выпадов", - подчеркивается в сообщении.

"Все чаще для этой цели используются социальные сети, где постоянно появляются объявления о том, что ищут людей, которые за определенную плату согласны шпионить, например, фотографировать стратегически важную инфраструктуру или военные объекты и собирать данные о лицах, совершать акты саботажа или вандализма", - добавил ДГБ.

9 мая Россия и русские общины отмечают день победы над нацистской Германией. Европа окончание Второй мировой войны отмечает днем ​​раньше, 8 мая. После окончания Второй мировой войны Литва осталась в составе Советского Союза, который оккупировал ее и проводил репрессии против мирного населения.

В прошлом году накануне 9 мая в Мяркине был осквернен памятник лидеру партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Сообщалось также о еще одном акте в Лаздийском районе, в деревне Беленай – памятник лидеру партизан был не только облит белой краской, но также был обнаружен топор, засаженный в скульптуру.

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