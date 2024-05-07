В преддверии 9 мая в Литве возможны провокации со стороны Кремля

"В прошлом году памятники, посвященные антисоветскому сопротивлению в странах Балтии, были целенаправленно осквернены накануне 9 мая, когда Россия отмечает так называемый "день победы". По оценке разведки, в ближайшей перспективе вероятность подобных атак или провокаций такого характера против различных объектов в Литве остается повышенной", - говорится в сообщении ДГБ.

Департамент призывает немедленно сообщать о замеченных в социальных сетях публикациях, предлагающих финансовое вознаграждение за акты вандализма и нарушения других правовых актов Литвы.

"Вражеские службы различными способами стремятся вербовать жителей Литвы и других стран Балтии, которых они могли бы в дальнейшем использовать для проведения подобных провокаций или выпадов", - подчеркивается в сообщении.