В праздники в столице Литвы меняется порядок движения

В праздничный период жители Вильнюса и гости столицы именно на общественном транспорте без проблем доберутся до елки и других мест притяжения.
На Кафедральную площадь можно добраться на автобусе 6G остановка „Караляус Миндауго тилтас“ или на автобусах 10, 11, 33 и 89 до остановки „Аркикатедра“. Можно приехать и на троллейбусах 2, 3, 4, 17 и 20 маршрутов, останавливающихся около моста Короля Миндаугаса.
До Ратушной площади также добраться несложно – на автобусе 89 маршрута до Ратушной площади, на автобусе 1G до музея MO или на 53, 89 автобусах и 1, 2, 7, 20 троллейбусах до остановки „Гелю“. Кроме того, на 10, 11, 13, 31, 34, 74, 88 и 89 автобусах, которые останавливаются около Ворот Зари.
Домой можно вернуться на ночных автобусах: 101N, 103N по ночам с пятницы на субботу и 88N, который курсирует каждую ночь.
В Новогоднюю ночь ждут ограничения движения. С 22 ч. 31 декабря до 2 часов 1 января запрещено движение на улицах Т.Врублевскё, Швянтарагё и Барборос Радвилайтес.
Если все же вы поедете на автомобиле, оставляйте его на стоянке „Паркуйся и езжай“ на проспекте Саванорю, на ул. Укмергес и в Пилайте (на ул. ВА.Поцюно). Парковка будет стоить всего 0,5 евро, плюс вы сможете ездить на общественном транспорте.
Если вы хотите оставить машину недалеко от Кафедрального собора, вы можете воспользоваться следующими стоянками: проспект Гедиминаса. 9A, ул. Тилто, 14, ул. TКосцюшкос, 1A и ул. Памянкальнё. Все эти стоянки действуют 24 часа в сутки и находятся недалеко от Кафедральной площади. Места парковки есть на ул. Жвяю и Упес.
Расписание общественного транспорта
24–26 декабря общественный транспорт будет курсировать по субботнему расписанию.
В новогоднюю ночь: с 20 часов 31 декабря до 4 часов 1 января общественный транспорт будет бесплатным.
В новогоднюю ночь с 23:00 до 02:00 ч. будут курсировать ночные автобусы: 101N (Саулетякис – проспект Саванорю – проспект Лайсвес – Фабийонишкес), 102N (Пилайте – Жверинас – ул. Пилимо – Вокзал), 103N (остановка Геросёс Вилтес – вокзал – ул. Дидлаукё – Сантаришкес), 104N (Фабийонишкес – Жирмунай – ул. Пилимо – Науининкай), 105N (Пашилайчай – проспект Конституциёс – Новая Вильня).
От Кафедральной площади до ночных маршрутов можно добраться с остановок „Караляус Миндауго тилтас“ и „Площадь Винцаса Кудирки“.
С 23:00 до 02:00 ч. будут курсировать:
29 автобус: Вилкпеде – ул. Жемайтес – Лаздинай – Григишкес.
36 автобус: ул. Жальгирё – ул. Калварию – Балсяй – Науянеряй – Пагубе.
42 автобус: Вокзал – Эйшишкское шоссе – Салининкай.
До этих маршрутов можно доехать на ночных автобусах:
До 29 автобуса на 101N или 103N.
До 36 автобуса на 103N.
До 42 автобуса на 102N или 103N.
Из-за закрытия ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё и Барборос Радвилайтес с 22 часов 31 декабря до конца дня автобусы 10, 11, 33 и 89 автобусов будут курсировать по измененным трассам. Будет действовать временное расписание.
Напомним, что автобус 88N курсирует еженощно (Аэропорт – Вокзал – Центр – Европейская площадь).