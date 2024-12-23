В праздники в столице Литвы меняется порядок движения

В праздничный период жители Вильнюса и гости столицы именно на общественном транспорте без проблем доберутся до елки и других мест притяжения.

На Кафедральную площадь можно добраться на автобусе 6G остановка „Караляус Миндауго тилтас“ или на автобусах 10, 11, 33 и 89 до остановки „Аркикатедра“. Можно приехать и на троллейбусах 2, 3, 4, 17 и 20 маршрутов, останавливающихся около моста Короля Миндаугаса.

До Ратушной площади также добраться несложно – на автобусе 89 маршрута до Ратушной площади, на автобусе 1G до музея MO или на 53, 89 автобусах и 1, 2, 7, 20 троллейбусах до остановки „Гелю“. Кроме того, на 10, 11, 13, 31, 34, 74, 88 и 89 автобусах, которые останавливаются около Ворот Зари.