В праздники будут курсировать рождественские поезда

На маршруте Вильнюс-Моцкава праздничные поезда будут курсировать до 26 декабря, а с 27 декабря празднично украшенные поезда будут курсировать на маршруте Вильнюс-Рига.

По данным LTG Link, в последние два года на праздничных поездах ездили больше 74 000 пассажиров. Почти 15 000 из них выбрали поездку на поезде вместо поездки на своем автомобиле.

Для удобства пассажиров в системе www.ltglink.lt или в приложении клиенты будут видеть, какие поезда и вагоны будут украшены – рядом с ними будет иконка праздничного поезда и елки.

В Клайпеду будет возить один украшенный вагон, в Каунас - три. Цены будут обычными.