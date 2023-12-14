В праздничный период — новые виды ж/д билетов

Для тех, кому нужна гибкость — однодневный билет
С 14 декабря пассажирам предложен новый тип билета — однодневный. Пассажиры, которые купят однодневный билет онлайн или через приложение, смогут ездить неограниченное количество раз по выбранным ими маршрутам. Эти билеты будут доступны на всех маршрутах, где также действуют обычные месячные билеты.
"Мы понимаем, что клиентам нужна гибкость и возможность путешествовать. Поэтому сегодня мы вводим новый тип билета для тех, кто знает, куда он хочет отправиться, но пока не уверен когда именно", — говорит Довиле Александравичене, менеджер по развитию бизнеса и маркетингу компании LTG Link
Пассажиры, которые поедут в/из Вильнюса и Клайпеды, по прибытии на вокзал, могут воспользоваться городским общественным транспортом. Для этого достаточно купить единый билет на поезд и общественный транспорт. Билет можно приобрести на сайте LTG Link или в мобильном приложении. Единый билет можно выбрать в качестве дополнительной услуги в системе.
Возвращение из Каунаса поздним поездом
Уже стало обычной практикой корректировать расписание поездов в связи с крупными событиями, в декабре таких событий намного больше. На время проведения матчей Евролиги из Каунаса в Вильнюс в праздничный период запланировано больше поздних поездов. Дополнительные вечерние рейсы запланированы на 14, 22, 28 декабря и 2 января.
В целом, расписание поездов из Каунаса будет адаптировано к событиям, происходящим на крупнейшей арене страны, чтобы гости, прибывающие в Каунас из столицы, могли с комфортом вернуться домой.
"Это особенно актуально в праздничный сезон, когда дорожная обстановка сложная, а пробки между городами самые большие. Поэтому мы поощряем безопасные и экологичные поездки на крупнейшие мероприятия сезона", — говорит Д. Александравичене.
Удобное железнодорожное сообщение между этими крупными городами также запланировано на 16 декабря (концерт Джессики Шай "Pasaka"), 18 декабря (концерт Мартинаса Левицкиса "Cinema sounds tour") и 27 декабря (концерт Донатаса Монтвидаса "360").
Рекомендуется планировать поездки заранее
Компания отмечает, что в праздничный период ожидается увеличение пассажиропотока между крупными городами Литвы, и билеты на самые популярные рейсы часто раскупаются за несколько дней до поездки. Поэтому LTG Link рекомендует — купите билеты заранее.
"В праздничный период пассажиропоток увеличивается примерно на 10 и 30 процентов, особенно на самых популярных маршрутах между столицей, Каунасом и Клайпедой. В это время года также курсируют наши праздничные поезда, билеты на которые зачастую раскупаются еще раньше. Конечно, для удобства пассажиров мы планируем удвоить количество поездов Вильнюс-Клайпеда, но тем, кто хочет путешествовать в самое популярное время, мы рекомендуем покупать билеты заранее. Удобнее всего это сделать на сайте www.LTGLink.lt или в мобильном приложении LTG Link", - говорит Довиле Александравичене, менеджер по развитию бизнеса и маркетингу LTG Link.