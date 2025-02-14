В праздничные выходные природа преподнесет сюрприз

На значительной части территории страны выпадет снег. Будет 1–6 градусов мороза.

В ночь на субботу будет облачно, но небольшие осадки прогнозируют лишь местами. На дорогах кое-где прогнозируют скользкие участки. Ночью будет 6–11 градусов мороза. Местами будет 12–14 градусов мороза.

В субботу днем без особых перемен. Будет облачно с прояснениями. Больше облаков ожидается на востоке, на западе будет чаще выглядывать солнце. В большинстве районов прогнозируют небольшие осадки – снег. Днем будет 1–6 градусов мороза.