В праздничные выходные природа преподнесет сюрприз

На значительной части территории страны выпадет снег. Будет 1–6 градусов мороза.
В ночь на субботу будет облачно, но небольшие осадки прогнозируют лишь местами. На дорогах кое-где прогнозируют скользкие участки. Ночью будет 6–11 градусов мороза. Местами будет 12–14 градусов мороза.
В субботу днем без особых перемен. Будет облачно с прояснениями. Больше облаков ожидается на востоке, на западе будет чаще выглядывать солнце. В большинстве районов прогнозируют небольшие осадки – снег. Днем будет 1–6 градусов мороза.
В ночь на воскресенье местами выпадет небольшой снег. Прояснений ожидается больше, поэтому температура опустится до 10–15 градусов мороза, там, где будет больше облаков, будет 7–9 градусов мороза.
В воскресенье днем время от времени будет выглядывать солнце. Снег будет идти лишь местами. После обеда поднимется ветер. Днем будет 3–8 градусов мороза.
В начале недели Литва окажется в зоне действия низкого атмосферного давления. В понедельник будет облачно, прогнозируют осадки. Ночью будет 7–12, у моря 4–6 градусов мороза. Днем будет 0–5 градусов мороза.
Похожей погода будет и во вторник.