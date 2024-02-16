В праздничную пятницу погода в Литве порадует: осадков не ожидается

С самого утра погода будет радовать: рассеется ночной туман, будет сухо, ожидаются прояснения. На большей части территории Литвы без осадков, небольшой дождь возможен лишь на севере и только с утра. Днем будет 4–9, на западе местами 10–12 градусов тепла.

В Вильнюсе первая половина дня будет мрачноватой и холодной, но после обеда выглянет солнце, воздух прогреется до 4–6 градусов тепла.

В ночь на субботу в Литву придет холодная часть циклона, поэтому пойдут осадки и от тепла не останется и следа. Ночью дожди будут идти в основном на западе, а днем уже в большинстве районов страны. Будет дуть сильный ветер. Ночью 0–5 градусов тепла, днем 4–7 градуса выше нуля, местами на юге 8-9 градусов.