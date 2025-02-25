В последнюю неделю февраля ждет весеннее тепло

Во второй половине дня, ближе к вечеру, на взморье и в Жемайтии пройдут дожди. В основном осадки будут небольшими. Будет ветрено. Воздух прогреется до 1–6 градусов тепла, прохладнее будет на востоке страны, а теплее на юго-западе.

В ночь на среду усилится зона низкого атмосферного давления. Больше осадков ожидается на северо-западе страны, будет идти небольшой дождь, но местами ожидается мокрый снег. Возможен небольшой ледяной дождь. Будет ветрено. Температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на востоке будет 4–6 градусов мороза.