В последние выходные календарной зимы ждут неприятные погодные явления

Больше солнца ожидается на юге страны, а самой высокой облачность будет на севере. Особых осадков не ожидается, однако утром небольшие дожди или мокрый снег возможны на западе.

Утром возможен гололед. Будет ветрено. Температура 0–2 градуса мороза. На востоке будет немного прохладнее, а на юго-западе и у моря 1–2 градуса тепла.

В воскресенье днем облака рассеются, к утру ясно будет во многих районах. Вероятность осадков минимальна. На западе будет 4–9, на востоке до 10–13 градусов мороза. У моря будет 1–3 градуса мороза.