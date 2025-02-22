2025.02.22 07:34

В последние выходные календарной зимы ждут неприятные погодные явления

 
ru.DELFI.lt

В субботу днем Литва останется между антициклоном на востоке и областью низкого давления на западе. Будет облачно с прояснениями.

Больше солнца ожидается на юге страны, а самой высокой облачность будет на севере. Особых осадков не ожидается, однако утром небольшие дожди или мокрый снег возможны на западе.

Утром возможен гололед. Будет ветрено. Температура 0–2 градуса мороза. На востоке будет немного прохладнее, а на юго-западе и у моря 1–2 градуса тепла.

В воскресенье днем облака рассеются, к утру ясно будет во многих районах. Вероятность осадков минимальна. На западе будет 4–9, на востоке до 10–13 градусов мороза. У моря будет 1–3 градуса мороза.

В воскресенье днем будет солнечно и без осадков. По-прежнему будет ветрено. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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