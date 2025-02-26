2025.02.26 06:58

В последние дни зимы – дождь и весенняя температура

 
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Darganoti orai
Darganoti orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду днем погоду в Литве обусловит зона более низкого атмосферного давления, которая принесет больше облаков. Прояснения в этот день прогнозируют лишь местами.

Местами, в основном на севере Литвы, будет идти небольшой дождь. В первой половине дня местами возможен ледяной дождь. До обеда сохранится туман. Ветер будет слабым. Днем воздух прогреется до 0–5 градусов тепла, а на юго-западе страны до 6–8 градусов тепла.

В ночь на четверг зона более низкого атмосферного давления приблизится еще больше, поэтому давление понемногу будет меняться. Местами ожидаются осадки, в основном небольшой дождь, кое-где возможен ледяной дождь. Местами туман, гололед. Немного усилится ветер. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке местами будет до 3–5 градусов мороза.

В четверг днем осадки уже возможны в большинстве районов, однако будет идти небольшой дождь. Днем будет 1–6 градусов тепла.

В пятницу погода почти не изменится – осадки появятся в большинстве районов, ветер будет несильным, температура ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем будет 0-5 градусов тепла.

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