2024.10.24 16:30

В последнее воскресенье каждого месяца пенсионеры смогут бесплатно посещать Лаздинайский и Фабийонишкский бассейны

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Baseinas
Baseinas
ФОТО: BigTunaOnline | Shutterstock

Отныне столичные пенсионеры в последнее воскресенье каждого месяца смогут бесплатно посещать Лаздинайский и Фабийонишкский бассейны, а также расположенные в них спортивные клубы, сообщает мэрия Вильнюса.

„Активный образ жизни необходим каждому, независимо от возраста и социального статуса. Мы стремимся предоставить столичным пенсионерам широкий спектр занятий для насыщенного времяпрепровождения. Возможность бесплатно посещать современные столичные бассейны, я считаю, поможет пенсионерам Вильнюса не только укрепить свое здоровье, но и будет способствовать развитию духа общности среди людей преклонного возраста“, – заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Отмечается, что пенсионеры смогут посещать Лаздинайский бассейн и спортивный клуб с 9.00 час. до 16.00 час., а Фабийонишкский комплекс — с 14.00 час. до 21.00 час.

В муниципалитете подчеркивают, что пенсионеры, прибывшие в бассейны, у регистрационной стойки должны будут предъявить свои пенсионные удостоверения. При себе также следует иметь соответствующую спортивную одежду, спортивную обувь, полотенце и шапочку для плавания в бассейне, говорится в пресс-релизе.

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