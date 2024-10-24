В последнее воскресенье каждого месяца пенсионеры смогут бесплатно посещать Лаздинайский и Фабийонишкский бассейны

„Активный образ жизни необходим каждому, независимо от возраста и социального статуса. Мы стремимся предоставить столичным пенсионерам широкий спектр занятий для насыщенного времяпрепровождения. Возможность бесплатно посещать современные столичные бассейны, я считаю, поможет пенсионерам Вильнюса не только укрепить свое здоровье, но и будет способствовать развитию духа общности среди людей преклонного возраста“, – заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Отмечается, что пенсионеры смогут посещать Лаздинайский бассейн и спортивный клуб с 9.00 час. до 16.00 час., а Фабийонишкский комплекс — с 14.00 час. до 21.00 час.