В последнее воскресенье апреля - бесплатное посещение музеев

Бесплатно можно посетить постоянные экспозиции следующих музеев:
Литовский музей театра, музыки и кино
Бастион вильнюсской оборонительной стены
Дом подписантов Акта независимости
Дом историй Дом-музей К.Варнялиса
Старый арсенал
Государственный музей Виленского Гаона
Национальную художественную галерею
Музей дворца Радзивиллов
Прикладного искусства и дизайна
Вильнюсскую художественную галерею
Музей изобразительного искусства Витаутаса Касюлиса
Тракайский замок
Кярнавский музей археологической местности
Музей энергетики и техники
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