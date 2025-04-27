2025.04.27 07:06

В последнее воскресенье апреля - бесплатное посещение музеев

 
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Žiema Vilniuje
Žiema Vilniuje
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

В Литве в последнее воскресенье месяца можно бесплатно посетить музеи и галереи, которыми руководит Министерство культуры. Посетить музеи бесплатно можно сегодня, 27 апреля.

Бесплатно можно посетить постоянные экспозиции следующих музеев:

  • Литовский музей театра, музыки и кино

  • Башню Гедиминаса

  • Великокняжеский дворец

  • Бастион вильнюсской оборонительной стены

  • Дом подписантов Акта независимости

  • Дом историй Дом-музей К.Варнялиса

  • Старый арсенал

  • Государственный музей Виленского Гаона

  • Национальную художественную галерею

  • Музей дворца Радзивиллов

  • Прикладного искусства и дизайна

  • Вильнюсскую художественную галерею

  • Музей изобразительного искусства Витаутаса Касюлиса

  • Тракайский замок

  • Кярнавский музей археологической местности

  • Музей энергетики и техники

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