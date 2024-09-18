2024.09.18 17:30

В Португалии бушуют пожары, отправляющимся туда литовцам советуют принять меры предосторожности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
пожары в Португалии
пожары в Португалии
ФОТО: Pedro Nunes | AP / Scanpix

В связи с бушующими в лесах Португалии пожарами Министерство иностранных дел (МИД) призывает соотечественников, направляющихся или уже находящихся там, принять меры предосторожности.

При посещении этой страны соотечественникам рекомендуется тщательно планировать свое путешествие, выбирать безопасные маршруты, а также ознакомиться с источниками португальских учреждений и следить за постоянно обновляющейся в них информацией.

Министерство также рекомендует тем, кто в настоящее время находится в Португалии, зарегистрироваться на вебсайте www.keliauk.urm.lt, заполнив форму регистрации поездки, чтобы в случае необходимости была возможность связаться для оказания консульской помощи.

ELTA напоминает, что во вторник тысячи пожарных тушили лесные пожары в Португалии. По данным властей, только три крупнейших пожара в регионе Авейру на севере Португалии к вечеру понедельника уничтожили территорию площадью около 10 000 гектаров. Это примерно соответствует площади, сгоревшей за все лето.

В результате пожаров в Португалии уже погибли семь человек, в том числе несколько пожарных.

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