2024.10.08 16:48

В понедельник в Вильнюсе начинается отопительный сезон

 
ru.DELFI.lt
Šildymo sezonas
Šildymo sezonas
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Вильнюсский муниципалитет и АО „Вильнюсские теплосети“ (VŠT) сообщают, что 14 октября в городе включат отопление. В пресс-релизе сказано, что в отопительном сезоне 2024–2025 гг. теплоэнергия будет на 27% ниже, чем в октябре 2023 года. В октябре 1 кВт/ч теплоэнергии стоит 5,83 цт/кВт/ч без НДС или 6,35 с НДС.

Однако сами счета за отопление вряд ли будут меньше, чем в прошлом году, поскольку уже не действует нулевой НДС. Кроме того, часть стоимости тепла будет зависеть от цен, установленных независимыми поставщиками отопления, которые продают теплоэнегию на аукционах.

В прошлом году отопительный сезон в Вильнюсе начался 16 октября.

Как обычно, сначала включат отопление в Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Сртаром городе, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Новой Вильне, Балтупяй, Григишкес.

На второй-третий день – в Антакальнисе, Жирмунай, Пашилайчай, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинасе, Науяместисе, Киртимай.

На третий-четвертый в Панеряй, Науининкай, Расу, Вилкпеде и Веркяй.

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