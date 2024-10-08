В понедельник в Вильнюсе начинается отопительный сезон

Однако сами счета за отопление вряд ли будут меньше, чем в прошлом году, поскольку уже не действует нулевой НДС. Кроме того, часть стоимости тепла будет зависеть от цен, установленных независимыми поставщиками отопления, которые продают теплоэнегию на аукционах.
В прошлом году отопительный сезон в Вильнюсе начался 16 октября.
Как обычно, сначала включат отопление в Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Сртаром городе, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Новой Вильне, Балтупяй, Григишкес.
На второй-третий день – в Антакальнисе, Жирмунай, Пашилайчай, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинасе, Науяместисе, Киртимай.
На третий-четвертый в Панеряй, Науининкай, Расу, Вилкпеде и Веркяй.