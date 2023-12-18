В понедельник с самого утра в Вильнюсе формируются заторы

В 7.20 ч. заторы сформировались в следующих местах:
Молетское шоссе в сторону перекрестка Молетского шоссе с ул. Гележинё Вилко и Мокслининку
на проспекте Пилайтес в сторону перекрестка проспекта Пилайтес—проспекта Лайсвес (в центр)
на ул. Укмергес от перекрестка ул. М.Летувё-ул. Укмергес (в центр) на ул. Оланду в сторону кольца Оланду
на ул. Павильнёню lв сторону ул. Юстинишкю
на ул. Карейвю в сторону перекрестка ул. Карейвю-ул. Жирмуну (со стороны ул. О.Милашяус)
на ул. Калварию в сторону перекрестка ул. Карейвю-Калварию-Озо (в центр)
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