В понедельник с самого утра в Вильнюсе формируются заторы

Молетское шоссе в сторону перекрестка Молетского шоссе с ул. Гележинё Вилко и Мокслининку

на проспекте Пилайтес в сторону перекрестка проспекта Пилайтес—проспекта Лайсвес (в центр)

на ул. Укмергес от перекрестка ул. М.Летувё-ул. Укмергес (в центр) на ул. Оланду в сторону кольца Оланду

на ул. Павильнёню lв сторону ул. Юстинишкю

на ул. Карейвю в сторону перекрестка ул. Карейвю-ул. Жирмуну (со стороны ул. О.Милашяус)

на ул. Калварию в сторону перекрестка ул. Карейвю-Калварию-Озо (в центр)