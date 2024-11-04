В понедельник погоду в Литве обусловит антициклон

„Еще ночью будет дуть холодный северо-западный, северный ветер. А утром в понедельник с запада, юго-запада придет спокойный и сухой антициклон, он продержится почти на протяжении всей недели. Только в начале недели на северо-востоке и востоке страны возможны небольшие осадки, а с середины недели уже будет суше и светлее. До середины недели будет держаться холодная погода, особенно прохладно будет на востоке и северо-востоке страны. С середины недели станет теплее. Правда, ночи будут холодными, но дни будут намного приятнее“, – сообщает синоптик.
В понедельник утром и днем без особых осадков. Днем будет 4-8°C, прохладнее будет на востоке страны, у моря до 9°C.
Во вторник без особых осадков. Ночью местами гололед, туман (особенно на востоке). Ночью от 3 градусов мороза до 2°C тепла, холоднее будет на востоке и юго-востоке, у моря 5-8°C, днем 6-10°C, прохладнее будет на востоке, у моря до 11°C.
В среду у моря и на востоке, северо-востоке пройдут небольшие дожди. Ночью на востоке туман. Ночью будет 2-6°C, у моря 7-10°C, днем 8-12°C.
В четверг без осадков. Ночью 1-6°C, у моря 7-9°C, днем 8-12°C.
В пятницу без осадков. Ночью 1-6°C, у моря 7-9°C, днем 8-12°C.
В субботу без осадков. Ночью от 0 до 5°C, у моря 6-8°C, днем 7-10°C, у моря 11°C.
В воскресенье без осадков. Ночью от 0 до 4°C, у моря 6-8°C, днем 6-9°C, у моря 11°C.