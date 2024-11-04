В понедельник погоду в Литве обусловит антициклон

„Еще ночью будет дуть холодный северо-западный, северный ветер. А утром в понедельник с запада, юго-запада придет спокойный и сухой антициклон, он продержится почти на протяжении всей недели. Только в начале недели на северо-востоке и востоке страны возможны небольшие осадки, а с середины недели уже будет суше и светлее. До середины недели будет держаться холодная погода, особенно прохладно будет на востоке и северо-востоке страны. С середины недели станет теплее. Правда, ночи будут холодными, но дни будут намного приятнее“, – сообщает синоптик.