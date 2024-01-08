В понедельник литовские фермеры по всей стране жгут костры

Сельскохозяйственная палата Литвы (СПЛ), объединяющая часть сельскохозяйственных организаций страны, подготовила резолюцию из 11 пунктов, посредством которой, прежде всего, посылает сигнал о том, что государственные учреждения недостаточно сотрудничают с социальными партнерами.
"Институты потеряли голову, связь с социальным обществом. Многие порядки и законы недостаточно согласованы", - заявил на пресс-конференции в понедельник председатель СПЛ Арунас Свитоюс.
В понедельник Палата вручит министерствам окружающей среды и сельского хозяйства резолюцию, в которой выражает "большую озабоченность" нынешней ситуацией в литовском сельском хозяйстве, призывает учреждения более активно сотрудничать с фермерскими организациями, прислушиваться к их "конструктивным предложениям".
"Ситуация сложная не только в Литве, но в Европе. Потому что меры по озеленению и изменению климата оказывают очень сильное влияние на фермеров", - сказал А. Свитоюс.
Заместитель председателя СПЛ Альгис Баравикас утверждает, что министерства окружающей среды и сельского хозяйства, которые формируют сельскохозяйственную политику, недостаточно сотрудничают друг с другом.
"Министры должны взаимодействовать, потому что есть зеленый курс, изменение климата. Мы хотели бы, чтобы эти учреждения дали фермерам четкие инструкции, что им делать. (...) К сожалению, это сложно, эти институты не согласовывают вопросы друг с другом, и напряжение растет", - сказал А. Баравикас на пресс-конференции.
Заместитель председателя СПЛ Витаутас Буйвидас утверждает, что с аналогичными проблемами сталкиваются фермеры и в других европейских странах. Правда, в Литве, по его словам, увеличивается разрыв между крупными, средними и малыми хозяйствами.
"Условия для ведения сельского хозяйства непривлекательны, разрыв увеличивается. С одной стороны, мы получаем около 1 млрд. евро инвестиций ЕС, но мы видим, что пирог не делится должным образом. Мы видим упадок сел", - сказал на конференции В. Буйвидас.
По его словам, аграрии стремятся поднять свои проблемы на "самом высоком уровне" – они также согласовывают встречу с Президентурой.
В резолюции также говорится, что политики и социальные партнеры должны разработать, а политические партии – подписать долгосрочную стратегию развития сельского хозяйства, лесного хозяйства и сельских местностей – "национальное соглашение".
Требование о восстановлении распаханных многолетних лугов в документе упоминается как вызывающее "большую путаницу", в нем также содержится просьба провести юридическую и экономическую оценку, прежде чем вводить новые экологические ограничения.
Палата также призывает принять новый порядок закупки сырого молока, а Сейму предлагается обратиться в Конституционный суд по поводу запрета звероферм и предусмотренного компенсационного механизма.
По словам А. Баравикаса, после запрета выращивания пушных зверей фермеры других отраслей животноводства обеспокоены тем, что – с введением новых требований "Зеленого курса" ЕС для птицеводов и свиноводов – у них закончатся средства поддержки, и в перспективе "то же самое может случиться и с другими отраслями животноводства".
СПЛ также просит министерства внести изменения в Закон о приобретении земель, чтобы закрыть правовую лазейку, позволяющую крупным землевладельцам обходить ограничение на приобретение 500 га сельскохозяйственных земель, и принять меры по восстановлению крайне изношенной сети мелиоративных объектов.
В резолюции также подвергается критике повышение акцизов на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, которое вступило в силу в этом году. Палата просит восстановить прежний порядок.
Члены СПЛ и Сельскохозяйственного совета (СХС) в понедельник по всей Литве жгут костры, чтобы привлечь внимание к проблемам фермеров. Акции протеста фермеров проходят и в других европейских странах – Германии, Нидерландах.