В понедельник литовские фермеры по всей стране жгут костры

"Ситуация сложная не только в Литве, но в Европе . Потому что меры по озеленению и изменению климата оказывают очень сильное влияние на фермеров", - сказал А. Свитоюс. Заместитель председателя СПЛ Альгис Баравикас утверждает, что министерства окружающей среды и сельского хозяйства, которые формируют сельскохозяйственную политику, недостаточно сотрудничают друг с другом.

В понедельник Палата вручит министерствам окружающей среды и сельского хозяйства резолюцию, в которой выражает "большую озабоченность" нынешней ситуацией в литовском сельском хозяйстве, призывает учреждения более активно сотрудничать с фермерскими организациями, прислушиваться к их "конструктивным предложениям".

Сельскохозяйственная палата Литвы (СПЛ), объединяющая часть сельскохозяйственных организаций страны, подготовила резолюцию из 11 пунктов, посредством которой, прежде всего, посылает сигнал о том, что государственные учреждения недостаточно сотрудничают с социальными партнерами.

"Министры должны взаимодействовать, потому что есть зеленый курс, изменение климата. Мы хотели бы, чтобы эти учреждения дали фермерам четкие инструкции, что им делать. (...) К сожалению, это сложно, эти институты не согласовывают вопросы друг с другом, и напряжение растет", - сказал А. Баравикас на пресс-конференции.

Заместитель председателя СПЛ Витаутас Буйвидас утверждает, что с аналогичными проблемами сталкиваются фермеры и в других европейских странах. Правда, в Литве, по его словам, увеличивается разрыв между крупными, средними и малыми хозяйствами.

"Условия для ведения сельского хозяйства непривлекательны, разрыв увеличивается. С одной стороны, мы получаем около 1 млрд. евро инвестиций ЕС, но мы видим, что пирог не делится должным образом. Мы видим упадок сел", - сказал на конференции В. Буйвидас.

По его словам, аграрии стремятся поднять свои проблемы на "самом высоком уровне" – они также согласовывают встречу с Президентурой.