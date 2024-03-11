В понедельник - бесплатное посещение Музея оккупаций

Музей находится в бывшем Дворце КГБ, где в течение 50 лет планировались и осуществлялись преступления советского режима. Посетители музея смогут осмотреть бывшую внутреннюю тюрьму КГБ; помещение, в котором приводили к исполнению смертные приговоры, современные экспозиции, рассказывающие об утрате независимости в середине XX в., репрессиях советского периода, самопожертвованиях и упорной борьбе за восстановление независимости.