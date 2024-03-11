В понедельник - бесплатное посещение Музея оккупаций

 
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Genocido aukų muziejaus fasadas su atminimo lentelėmis laisvės kovotojams (asociatyvioji nuotrauka)
Genocido aukų muziejaus fasadas su atminimo lentelėmis laisvės kovotojams (asociatyvioji nuotrauka)
ФОТО: Vida Press

11 марта – День восстановления независимости Литвы. Работники Музея оккупаций и борьбы за свободу приглашают всех в этот день посетить музей бесплатно, пишет портал madeinvilnius.lt.

Посещение музея возможно с 10 до 17 ч. (ул. Ауку, 2A, Вильнюс).

Музей находится в бывшем Дворце КГБ, где в течение 50 лет планировались и осуществлялись преступления советского режима. Посетители музея смогут осмотреть бывшую внутреннюю тюрьму КГБ; помещение, в котором приводили к исполнению смертные приговоры, современные экспозиции, рассказывающие об утрате независимости в середине XX в., репрессиях советского периода, самопожертвованиях и упорной борьбе за восстановление независимости.

Гости музея смогут увидеть выставку, посвященную 45-й годовщине основания Литовской Лиги Свободы: "Литовская Лига Свободы – вестник свободы". На выставке рассказано о подпольной организации, боровшейся за независимость Литвы, ее лидерах, деятельности. Идейным лидером лиги был политзаключенный Антанас Терляцкас (1928–2023).

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