В польском городе Сувалки открывается новая литовская школа

Разговоры о создании новой литовской школы в Сувалках начались в прошлом году.

Представители литовского консульства в Сейнах нашли подходящее помещение в польском городе, а Министерство образования, науки и спорта выделило 525 000 евро на покупку здания с земельным участком. В этом году министерство выделило еще миллион евро на ремонт здания и приспособление его для нужд школы.

С 2020 года в Сувалках работает и детский сад на литовском языке.

Его посещают почти 40 детей.

Согласно пресс-релизу Министерства образования, науки и спорта, в Польше действуют еще 4 литовские школы формального образования: частная литовская школа Žiburio в Сейнах, в которой учатся 104 ученика, Лицей 11 Марта в Пуньске (103 учеников), Школа им. Дарюса и Гиренаса в Пуньске на литовском и польском языках обучения (163 ученика), Основная школа в Видугерах (22 ученика).