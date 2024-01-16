В поле зрения литовского Совета по конкуренции – сектор зарядки электромобилей

В последние несколько лет на дорогах и улицах Литвы появляется все больше электромобилей и гибридов.

По данным Министерства транспорта, с 1 января 2020 г. количество электромобилей в стране выросло более чем в 4 раза, а с 1 января 2021 г. – более чем в два раза.

В 2022 г. ежемесячно количество электромобилей в стране увеличивалось в среднем на 360 ед., а в 2023 г. – в среднем на 500 ед.

По данным на 1 января 2024 г., в Литве в общей сложности поставлено на учет 19 435 электромобилей, из них 11 900 — чистые электромобили, а остальные — гибридные автомобили с возможностью подключения к внешней зарядке.

По мере роста количества электромобилей растет и потребность в расширении доступа к сети зарядки электромобилей. В настоящее время операторы точек доступа для зарядки электромобилей по собственной инициативе или с помощью государства вблизи дорог государственного значения и в муниципалитетах создают и развивают сеть указанной инфраструктуры.