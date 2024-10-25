В подземном контейнере с пластиком была обнаружена собака

„На самом деле собаку нашел дворник, но он не хотел участвовать во всей этой истории, вот я и взяла все в свои руки. Сначала мне сказали, что нашли собаку, я не поняла, что имеется в виду. Потом уже сказал человек, что нашел в контейнере. Я подбежала, была в шоке. Собака не шевелилась на дне контейнера, мусора было немного. Через две минуты собака подняла голову, я поняла, что она живая.