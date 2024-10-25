В подземном контейнере с пластиком была обнаружена собака

„На самом деле собаку нашел дворник, но он не хотел участвовать во всей этой истории, вот я и взяла все в свои руки. Сначала мне сказали, что нашли собаку, я не поняла, что имеется в виду. Потом уже сказал человек, что нашел в контейнере. Я подбежала, была в шоке. Собака не шевелилась на дне контейнера, мусора было немного. Через две минуты собака подняла голову, я поняла, что она живая.
Тогда я позвонила по номеру 112. Мне сказали, что приедет пожарная, а я должна найти, кто позаботится о собаке.Я взять не могу, у меня есть собака, кроме того, я не знала, в каком состоянии найденное животное – привито ли, не более ли. Я удивилась, что мне придется решать этот вопрос. Пока ехала пожарная машина, я позвонила знакомой из SOS gyvūnai и попросила о помощи“, – рассказала Юрате.
Пожарные-спасатели быстро достали собаку из контейнера. Вскоре приехали и работники организации по опеке над животными.
„Собака сейчас у ветеринаров, в клинике. Она боится людей, не социализирована, сейчас взяли кровь на анализ, ее здоровью ничто не угрожает“, – сказала Delfi директор SOS gyvūnai Надежда Макушева. У собаки есть чип и хозяйка. Очень странно, что животное оказалось в контейнере так далеко от дома.
Макушева сказала, что организация обратилась в полицию.
„Мы надеемся, что полиция проверит записи видеокамер, и будем знать, что произошло на самом деле. У собаки есть чип, с хозяйкой мы не пытались связаться, просто обратились в полицию, думаем, так будет лучше, если они с ней свяжутся. В любом случае ее ждет штраф. Штрафы эти смешные.
Я не знаю, каким будет штраф на этот раз, но иногда за неприсмотр назначают штраф в размере 15 евро, это абсурд“, – сказала женщина.
Макушева рассказала, что в Литве о случаях неприсмотра за животными узнают каждый день. Сейчас большая часть из 120 собак, которых опекает организация, попали к ним из подобных условий.
„Когда видишь все это, происходящее кажется странным. Часто хозяева остаются безнаказанными. [...] К нам не попадают животные из хороших условий, очень редко бывает, когда передают животных скончавшихся хозяев, чаще всего речь идет о конфискованных животных, о животных, оставленных около приюта, выброшенных, сбитых машинами, брошенных хозяевами“, – поделилась глава организации.