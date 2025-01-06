2025.01.06 10:59

В подземельях Кафедрального собора был обнаружен тайник

 
ELTA
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Ar galiu užeiti? Vilniaus katedros požemiai
Ar galiu užeiti? Vilniaus katedros požemiai
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В подземельях Кафедрального собора был обнаружен тайник с инсигниями правителей Литвы и Польши, сообщает Вильнюсская епархия.

В подземельях собора нашли тайник с инсигниями, спрятанными 90 лет назад. Тайник, в котором в 1939 г. перед войной были спрятаны ценности, был вскрыт 16 декабря 2024 г. Об этом рассказал митрополит Гинтарас Грушас.

По словам Грушаса, в тайнике найдены инсигнии правителей Литвы и Польши Александра, Елизаветы и Барборы, корона Великого князя Литовского и короля польского Александра, корона Елизаветы Габсбург, цепь, медальон, кольцо и ритуальная табличка, корона Барборы Радвилайте, скипетр, держава, три кольца, цепь и две ритуальные таблички.

По данным представителей епархии, в связи с этим открытием в понедельник, 6 января, после обеда в Музее церковного искусства состоялась пресс-конференция.

lrt сообщает, что в пресс-конференции приняли участие Виленский архиепископ митрополит Гинтарас Грушас, эконом Виленской епархии Миколас Юозапавичюс, директор Музея церковного наследия Рита Паулюкявичюте, директор Виеликокняжеского дворца Видас Долинскас, заведующий отделом археологии и археологических исследований музея Великокняжеского дворца Гинтаутас Стришка.

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