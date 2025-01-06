В подземельях Кафедрального собора был обнаружен тайник

В подземельях собора нашли тайник с инсигниями, спрятанными 90 лет назад. Тайник, в котором в 1939 г. перед войной были спрятаны ценности, был вскрыт 16 декабря 2024 г. Об этом рассказал митрополит Гинтарас Грушас.

По словам Грушаса, в тайнике найдены инсигнии правителей Литвы и Польши Александра, Елизаветы и Барборы, корона Великого князя Литовского и короля польского Александра, корона Елизаветы Габсбург, цепь, медальон, кольцо и ритуальная табличка, корона Барборы Радвилайте, скипетр, держава, три кольца, цепь и две ритуальные таблички.

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По данным представителей епархии, в связи с этим открытием в понедельник, 6 января, после обеда в Музее церковного искусства состоялась пресс-конференция.