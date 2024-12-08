В Плунге прошел праздник зажжения рождественской елки – прелюдия к 150-летию Чюрлениса

Рождественская ель в Плунге - натуральная. Как сообщил представитель самоуправления Плунгенского района, его подарили городу жители. Украшена она вполне обычно - рождественскими шарами и светящимися гирляндами теплых цветов, но выглядит очень уютно.
Подходы к елке украшены блестящими нотными декорациями, что, по словам представителя муниципалитета, как раз связано с предстоящим юбилеем М. К. Чюрлениса. На площади установлена специальная арка с надписью „Музыкальное Рождество М.К.Чюрлениса“ — которая, словно, в ворота приглашает войти в праздник и в 2025 год, в год М.К.Чюрлениса. Когда попадаешь на площадку рядом с аркой, звучит музыка М. К. Чюрлениса.
Празднично украшена не только озаренная огнями площадь, но также аллея Лайсвес и дорожка, ведущая к дворцу князя Миколаса Огинскаса, где М. К. Чюрленис четыре года учился и играл в оркестре.
На церемонии зажжения елки также появился Дед Мороз, звучала музыка и песни, не было недостатка в танцах. Хорошее настроение на праздничной сцене создали исполнительница Лаура Ремейкене и музыкальный коллектив Chameleonas, творческие коллективы Плунгеского культурного центра: студия пения Hello, студия современного танца Hera.
Торжество завершилось впечатляющим лазерным шоу, а желающие могли узнать, какие интересные, красивые и вкусные вещи предлагают торговцы рождественской ярмарки. „Рождественская почта для сеньоров“ будет работать в Плунге на протяжении всего праздничного периода. Жителям Плунге предлагается написать праздничные открытки или письма одиноким пожилым людям и после написания бросить их в специальный ящик. Организаторы программы для сеньоров позаботятся о том, чтобы письма дошли до тех, кому не достает внимания и тепла.