В Плунге прошел праздник зажжения рождественской елки – прелюдия к 150-летию Чюрлениса

Рождественская ель в Плунге - натуральная. Как сообщил представитель самоуправления Плунгенского района, его подарили городу жители. Украшена она вполне обычно - рождественскими шарами и светящимися гирляндами теплых цветов, но выглядит очень уютно.

Подходы к елке украшены блестящими нотными декорациями, что, по словам представителя муниципалитета, как раз связано с предстоящим юбилеем М. К. Чюрлениса. На площади установлена ​​специальная арка с надписью „Музыкальное Рождество М.К.Чюрлениса“ — которая, словно, в ворота приглашает войти в праздник и в 2025 год, в год М.К.Чюрлениса. Когда попадаешь на площадку рядом с аркой, звучит музыка М. К. Чюрлениса.