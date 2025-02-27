2025.02.27 07:06

В плане правительственных мер – стремление за этот срок полномочий повысить зарплаты учителей до 3000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Streikuojantys mokytojai atžygiavo į Vinco Kudirkos aikštę Vilniuje
Streikuojantys mokytojai atžygiavo į Vinco Kudirkos aikštę Vilniuje
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Согласно обнародованному в среду плану по реализации положений Правительственной программы, к концу 2028 году года зарплата педагога (на ставку) должна составить чуть более 3000 евро.

„Планируется ежегодно повышать зарплаты учителей, директоров школ, специалистов по сопровождению учащихся, они должны расти минимум на 5% быстрее, чем прогнозируемый рост средней заработной платы по стране в следующем году“, – говорится в сообщении Министерства образования, науки и спорта (МОНС).

„Планируется, что к концу 2028 года средства, выделяемые из государственного бюджета на одну условно-педагогическую должность, составят не менее 170% базового должностного оклада. Это означает, что учебные средства, в среднем выделяемые ежемесячно на зарплату на одну ставку учителя, к концу 2028 года составят не менее 3035 евро“, – указывают в министерстве.

Также планируется повысить заработную плату научных работников, исследователей и преподавателей. Как указано в представленном плане, к концу 2028 года зарплата этих специалистов должна превысить 4300 евро.

„Планируется ежегодно повышать заработную плату научных работников, других исследователей и преподавателей, чтобы к концу 2028 года средняя зарплата этих работников составила не менее 4300 евро, а зарплата академических и неакадемических работников ежегодно росла как минимум на 5% быстрее, чем прогнозируемый рост средней заработной платы по стране в следующем году“, – отмечает МОНС.

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