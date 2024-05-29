В планах запустить пассажирский поезд Каунас-Берлин

По словам руководителя Отдела по связям с общественностью группы LTG Сандры Тринкунайте-Римкене, пока неясно, когда этот маршрут может быть запущен, поскольку в первую очередь необходимо успешно реализовать проект Rail Baltica.

„Постоянно анализируются возможности развития новых международных маршрутов. Один из них – маршрут Каунас-Берлин, связанный с успешной реализацией проекта Rail Baltica.

Это позволит обеспечить качественное, быстрое и удобное сообщение. При имеющейся сегодня инфраструктуре, если сравнивать ее с Rail Baltica, мы не сможем обеспечить тот вид сообщения, которого ожидают пассажиры“, - сказала она порталу.

Проект Rail Baltica в Литве планируется завершить до 2030 г.