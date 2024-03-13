В планах - введение новых требований для водителей самокатов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Всех пользователей средств электромобильности - самокатов, электрических велосипедов и т.д. - предлагается обязать надевать шлемы. В тех случаях, когда электросамокат сдают в аренду, о шлемах должен позаботиться поставщик услуги.

Такие поправки зарегистрировали депутаты Андрюс Вишняускас и Юлюс Сабатаускас.

"Случаи других стран, например, Австралии или Израиля, показывают, что технические возможности присовокупления к самокату шлема стоят недорого. Поэтому мы предлагаем вернуться к этому регламенту и дискуссиям. Мы должны понять, что наивысший приоритет - безопасность участников движения", – сказал Вишняускас.

Другой автор проекта, депутат Сабатаускас сказал, что участники ДТП на самокатах получают массу разных травм.

"Значимая их часть – травмы головы. Такие травмы не только представляют наибольшую опасность для жизни, но и с трудом поддаются лечению, нередко их последствия чувствуются всю жизнь. Это дорого стоит как пострадавшему, так и государству. Поэтому шлемы должны быть обязательны для всех водителей электросамокатов", – сказал он.

Напомним, что сейчас, по закону о безопасности на дорогах, лица младше 18 лет на средствах электромобильности при передвижении по дороге, должны быть в шлемах. Лица старше 18 лет на средствах электромобильности при передвижении по дороге, также должны быть в шлемах, в других случаях наличие шлема только рекомендуется.

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