В первый день Нового года Единый центр помощи зарегистрировал почти 8300 звонков

„Скорую вызывали почти такое же количество раз, как и год назад. Больше всего требовалась помощь врачей людям, получившим травмы, гипертоникам и людям с нарушенным кровообращением. Немало людей пострадали во время конфликтов или стали жертвами насилия“, – сказано в пресс-релизе.