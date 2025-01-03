2025.01.03 07:12

В первый день Нового года Единый центр помощи зарегистрировал почти 8300 звонков

 
ELTA
ru.DELFI.lt
BPC
BPC

1 января 2025 года Единый центр помощи 112 зарегистрировал 8292 звонков, а службам было передано 5084 сообщений с просьбой о помощи. По данным ЕЦП, похожее количество звонков было зарегистрировано и год назад.

„В полицию звонили 2290, скорая помощь требовалась – 2039 раз, помощь пожарных-спасателей – 341, инспекторов охраны природы – 16“, – сказано в сообщении центра.

Правда, отмечают, что с каждым годом все чаще вызывают пожарных-спасателей. По данным ЕЦП, это связано с горящими остатками фейерверков, от которых загораются мусорные контейнеры.

„1 января поступило 160 таких сообщений. Еще 40 сообщений касалось поваленных деревьев, больше всего – в западной части Литвы“, – информирует ЕЦП.

1 января этого года полицию вызывали немногим чаще, чем год назад в этот день. Больше всего сообщений касалось насилия в ближайшем окружении (505), нарушения общественного порядка (473) и преступлений против людей (325).

„Скорую вызывали почти такое же количество раз, как и год назад. Больше всего требовалась помощь врачей людям, получившим травмы, гипертоникам и людям с нарушенным кровообращением. Немало людей пострадали во время конфликтов или стали жертвами насилия“, – сказано в пресс-релизе.

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