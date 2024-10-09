2024.10.09 06:56

В первый день досрочного голосования явка была очень высокой: проголосовали больше 44 000 человек

 
Ядвига Белявска
ru.DELFI.lt
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Во вторник, 8 октября, в первый день досрочного голосования на парламентских выборах проголосовали больше 44 000 человек, это 1,9% от общего числа.

„Четыре года назад, на выборах в 2020 г. в первый день досрочно проголосовали почти 13 000 избирателей, или 0,5% от общего их числа“, – отмечает ГИК.

Согласно подсчетам, больше всего досрочно проголосовавших в Вильнюсе, на Лукишкской площади и около Дворца печати, а также в муниципалитетах Каунаса и Клайпеды.

В первый день активнее всего голосовали жители вильнюсских участков Старого города-Жверинаса, Антакальниса, Жирмунай, Шешкине-Шнипишкес, Веркяй. Также активно голосовали жители каунасских округов Жалякальнис и Калнечай. По подсчетам ГИК, активность избирателей всех этих округов превысила 2%.

Пассивнее всего голосуют избиратели Гарлявского округа, южного вильнюсского округа, Раудондвариса, Марю, Неменчине, Шальчининкай-Вильнюс - активность составляет меньше 1%.

Напомним, что досрочное голосование на парламентских выборах проходит с 8 по 10 октября с 7 до 20 ч. в 60 муниципалитетах Литвы.

Главный день голосования - 13 октября.

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