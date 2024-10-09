В первый день досрочного голосования явка была очень высокой: проголосовали больше 44 000 человек

„Четыре года назад, на выборах в 2020 г. в первый день досрочно проголосовали почти 13 000 избирателей, или 0,5% от общего их числа“, – отмечает ГИК.

Согласно подсчетам, больше всего досрочно проголосовавших в Вильнюсе, на Лукишкской площади и около Дворца печати, а также в муниципалитетах Каунаса и Клайпеды.

В первый день активнее всего голосовали жители вильнюсских участков Старого города-Жверинаса, Антакальниса, Жирмунай, Шешкине-Шнипишкес, Веркяй. Также активно голосовали жители каунасских округов Жалякальнис и Калнечай. По подсчетам ГИК, активность избирателей всех этих округов превысила 2%.