В первые дни весны ждет теплая погода, с начала недели грядут перемены

Местами возможны небольшие прояснения. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 6-11, а на юго-западе до 12-13 градусов тепла.

В субботу ночью ситуация почти не изменится. Небо будет ясным, осадков не ожидается. Температура опустится до 1-6 градусов тепла.

В субботу днем по-прежнему будет сухо и спокойно. Во многих районах выглянет солнце. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облака рассеются, осадков по-прежнему не ожидается. Ночью будет 0-4 градуса тепла, на северо-востоке до 1 градуса мороза.

В воскресенье днем Литва останется в зоне действия высокого атмосферного давления, но уже придут облака. Местами, в основном на юге, возможны небольшие осадки. Будет 3-8, на юго-западе до 10 градусов тепла.