В первой половине недели в Литве установится очень теплая погода

 
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В понедельник над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, больше всего солнца будет на юге страны. Небольшие осадки пройдут лишь местами, в основном на северо-западе. Днем воздух прогреется до 17–22, а местами на юге до 23–25 градусов тепла.

Во вторник ночью облачность будет переменная облачность, больше облаков будет на севере страны. Там местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 8–13 градусов тепла. Прохладнее будет только на северо-западе - 5–7 градусов. Во вторник днем будет по-летнему тепло. Небо будет ясным, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

В ночь на среду небо останется ясным, облачность увеличится только на западе. Осадков еще не ожидается. Ночью будет 8–13 градусов тепла. В среду днем ожидаются перемены, придет холодный атмосферный фронт. Увеличится облачность, но осадки ожидаются только местами. Во многих районах воздух прогреется до 17–22, на востоке до 23–25 градусов, а на западе будет всего 11–16 градусов тепла. Во второй половине дня температура снизится повсюду.

В четверг Литва будет в зоне холодной массы воздуха, но больше всего на погоду повлияет находящаяся к югу зона высокого атмосферного давления. Ночью без осадков, днем осадки прогнозируют только местами. Поднимется ветер. Ночью будет 2–7, а днем 9–14 градусов тепла.

В пятницу пройдут облака еще одного атмосферного фронта. Небольшие осадки ожидаются лишь местами, но прояснения будут редкими. Сохранится сильный юго-западный ветер. Ночью будет 6–11, а днем 12–17 градусов тепла. Немного прохладнее днем будет у моря.

По нынешним данным, в выходные приблизится циклон, поэтому прогнозируют дожди, температура почти не изменится.

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