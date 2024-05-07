В первом полуфинале Евровидения выступил и литовский исполнитель Сильвестр Белт

7 мая в Мальмё проходит первый полуфинал Евровидения. Во вторник на сцене можно было увидеть и литовского исполнителя Сильвестра Белта, который выступил 3 номером с песней "Подожди" (Luktelk). В конце полуфинала станет известно, кто из исполнителей пройдет в финал конкурса. Всего в финал выйдут 10 исполнителей.