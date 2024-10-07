В период голосования на выборах в Сейм общественный порядок будет обеспечивать полиция

По словам генерального комиссара полиции Ренатаса Пожелы, полиция помогает обеспечивать общественный порядок во время каждых выборов, и нынешние выборы в Сейм не являются исключением.

„Как в дни досрочного голосования, так и в воскресенье выборов сотрудники будут постоянно следить за ситуацией, поведением людей в общественных местах, оценивать возможные угрозы и немедленно прибывать на место происшествия, как только возникнет такая необходимость“, - сказал Р. Пожела на встрече с председателем Главной избирательной комиссии (ГИК) Линой Петронене.