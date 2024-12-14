В Пасвалисе зажгли огни на елке – это настоящая зимняя сказка

Рядом с елкой установили пряничные домики.
Автор идеи елки - художница Пасвальского центра культуры Виолета Титайтене. Ее уникальные украшения ручной работы уже стали традицией города. В этом году ей помогали и „гномы“ – дети готовили праздничные украшения.
На празднике действовала ярмарка, ездил рождественский поезд, проходила акция „мальтийского супа“ (деньги собирали для пенсионеров).
После зажжения огней на елке все желающие могли смотреть мультфильмы в Пасвальском центре культуры.
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