2024.12.14 07:08

В Пасвалисе зажгли огни на елке – это настоящая зимняя сказка

 
ru.DELFI.lt
Pasvalio eglutės įžiebimas 2024 m.
Pasvalio eglutės įžiebimas 2024 m.
ФОТО: Delfi skaitytoja Sandra | Asmeninis archyvas

13 декабря вечером в Пасвалисе зажгли огни на городской рождественской елке. В этом году в городе нарядили живую елку, которую украсили пряниками ручной работы, красивыми игрушками и праздничными огнями.

Рядом с елкой установили пряничные домики.

Автор идеи елки - художница Пасвальского центра культуры Виолета Титайтене. Ее уникальные украшения ручной работы уже стали традицией города. В этом году ей помогали и „гномы“ – дети готовили праздничные украшения.

Pasvalio eglutės įžiebimas 2024 m.

На празднике действовала ярмарка, ездил рождественский поезд, проходила акция „мальтийского супа“ (деньги собирали для пенсионеров).

Pasvalio eglutės įžiebimas

После зажжения огней на елке все желающие могли смотреть мультфильмы в Пасвальском центре культуры.

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