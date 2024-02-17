В партийных рейтингах по-прежнему лидируют соцдемы

 
ELTA
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Gabrielius Landsbergis, Vilija Blinkevičiūtė, Ramūnas Karbauskis, Saulius Skvernelis, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Remigijus Žemaitaitis.
Gabrielius Landsbergis, Vilija Blinkevičiūtė, Ramūnas Karbauskis, Saulius Skvernelis, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Remigijus Žemaitaitis.
ФОТО: DELFI

До парламентских выборов в Литве осталось чуть больше полугода, а в партийных рейтингах наблюдается штиль – перемен нет уже несколько месяцев.

Компания Baltijos tyrimаi 19–29 января провела опрос и выяснила, за кого жители голосовали бы, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

На первой строке рейтинга - социал-демократы, за которых намерены голосовать 17,2% участников опроса (в декабре 16,4%).

На втором месте - демократический союз "Во имя Литвы" с 10,6% (в декабре 13,4%).

Далее следует Литовский союз крестьян и зеленых - 10,6% (в декабре 11%).

Четвертое место в рейтинге занимает Союз отечества-Христианские демократы Литвы - 9,3% (в декабре 10,5%).

За консерваторами следует Партия труда - 5,7% (в декабре 5,6%).

Шестое место рейтинга - Движение либералов - 4,5% (в декабре 6,2%), далее идет Партия регионов Литвы - 4% (в декабре 3,9%).

На восьмом месте рейтинга Партия свободы - 3,7% (в декабре 3,5%), далее следует "Свобода и справедливость" - 3,2% (в декабре 3,1%).

В январский рейтинг попала и партия "Заря Немана", основанная Ремигиюсом Жемайтайтисом, который за антисемитские высказывания попал в поле зрения правоохраны. За эту партию готовы голосовать 2,1% участников опроса.

Меньше 2% получили Литовская партия зеленых, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей, Национальное объединение и Союз народа и справедливости (центристы, народники).


Почти четверть участников опроса (22,8%) указали, что не будут голосовать или еще не решили, за кого голосовать на выборах в парламент.

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