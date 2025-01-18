2025.01.18 07:06

В парламентской гостинице не осталось беженцев из Украины

 
ru.DELFI.lt
Seimo viešbutis
Seimo viešbutis
ФОТО: BNS

В парламентской гостинице будут жить 70 депутатов. Правда, до этого здесь проживали 60 беженцев из Украины, которым пришлось переехать, чтобы освободить квартиры депутатам.

„Украинские беженцы не живут в гостинице с 1 октября 2024 года. Пока мы не можем предложить беженцам квартиры в этой гостинице, поскольку они нужны депутатам“, – сказала представитель парламентской канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене.

По данным парламентской канцелярии, сейчас в гостинице живут 59 депутатов, еще 11 планируют заселиться.

По словам Радзявичюте-Лаугалене, оставшиеся ждут, когда в квартирах проведут ремонт после выделения прежних жильцов. Эти депутаты временно живут в гостинице Art City Inn.

Проживание этих депутатов в гостинице уже обошлось налогоплательщикам больше чем в 60 000 евро.

„В гостинице Art City Inn жили 49 депутатов, их проживание стоило 65 721 евро“, – заметила Радзявичюте-Лаугалене.

В соответствии с Уставом парламента, по желанию депутатов им и их семьям предоставляют место жительства рядом с парламентом в парламентской гостинице.

В первую очередь на квартиры в гостинице могут претендовать депутаты, у которых в последние 5 лет не было жилья в столице и на расстоянии 25 км от нее.

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