В парламентской гостинице не осталось беженцев из Украины

В соответствии с Уставом парламента, по желанию депутатов им и их семьям предоставляют место жительства рядом с парламентом в парламентской гостинице.

В первую очередь на квартиры в гостинице могут претендовать депутаты, у которых в последние 5 лет не было жилья в столице и на расстоянии 25 км от нее.