В парламенте состоялся традиционный шахматный турнир

В шахматном турнире участие принимают не только депутаты, но и представители посольств, литовских госучреждений, ветераны шахматного спорта и победители этого турнира прежних лет, а также представители СМИ и шахматисты-любители.
Победитель турнира получил в награду переходящий кубок, а победитель из группы ветеранов турнира – кубок канцлера парламента. Призы получили и женщины, а также дети.
Кроме того, подписанты, политики, дипломаты, работники госсектора и представители СМИ состязались в дополнительном зачете на Кубок независимости. Кроме того, на мероприятии состоялась симультанная игра гроссмейстера ныне вице-спикера Виктории Чмилите-Нильсен.
В прошлом году победителем турнира второй раз стал Дмитрий Хоценко, в командном зачете первое место заняла команда VŠK. Chess United (Дмитрий Хоценко, Валдас Бучинскас, Арас Варданянас). В женской группе лучше всего себя показала Ярина Ожайска, в детском турнире - Ауксе Зоните. В группе девочек лучшей была Злата Богомольникова.
Шахматный турнир на кубок парламента проводится с 1995 года.