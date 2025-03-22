2025.03.22 14:05

В парламенте состоялся традиционный шахматный турнир

 
ELTA
ru.DELFI.lt

22 марта в парламенте Литвы состоялся традиционный 31-ый шахматный турнир „Кубок сейма Литовской Республики 2025“.

В шахматном турнире участие принимают не только депутаты, но и представители посольств, литовских госучреждений, ветераны шахматного спорта и победители этого турнира прежних лет, а также представители СМИ и шахматисты-любители.

Победитель турнира получил в награду переходящий кубок, а победитель из группы ветеранов турнира – кубок канцлера парламента. Призы получили и женщины, а также дети.

Кроме того, подписанты, политики, дипломаты, работники госсектора и представители СМИ состязались в дополнительном зачете на Кубок независимости. Кроме того, на мероприятии состоялась симультанная игра гроссмейстера ныне вице-спикера Виктории Чмилите-Нильсен.

В прошлом году победителем турнира второй раз стал Дмитрий Хоценко, в командном зачете первое место заняла команда VŠK. Chess United (Дмитрий Хоценко, Валдас Бучинскас, Арас Варданянас). В женской группе лучше всего себя показала Ярина Ожайска, в детском турнире - Ауксе Зоните. В группе девочек лучшей была Злата Богомольникова.

Шахматный турнир на кубок парламента проводится с 1995 года.

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