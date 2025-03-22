В парламенте проходит традиционный шахматный турнир

В шахматном турнире участие принимают не только депутаты, но и представители посольств, литовских госучреждений, ветераны шахматного спорта и победители этого турнира прежних лет, а также представители СМИ и шахматисты-любители.

Победитель турнира получит в награду переходящий кубок, а победитель из группы ветеранов турнира – кубок канцлера парламента. Призы получат и женщины, которые получат самый высокий балл, а также дети.

Кроме того, подписанты, политики, дипломаты, работники госсектора и представители СМИ будут состязаться в дополнительном зачете на Кубок независимости. Кроме того, на мероприятии состоится симультанная игра гроссмейстера ныне вице-спикера Виктории Чмилите-Нильсен.