В парламенте – предложение в связи с новым требованием к владельцам оружия

"Мы создаем нашу оборону на принципе всеобщей обороны. Чтобы это не было голой декларацией, надо все осуществить, имея в виду три опоры. Во-первых, крепкое общество - такое общество, у которого есть воля к сопротивлению, что доказали украинцы, которых хотели завоевать в течение 2-3 недель.
Вторая важная опора – навыки. Это значит, что человек с оружием, если он практикуется, может оказать сопротивление врагу. Быть может, в случае небольшого вторжения, но это даст эффект.
И третья опора - место в планах обороны. Мало владеть оружием, мало быть патриотом в сердце, надо знать свое место в случае вооруженного конфликта.
Курсы гражданского сопротивления в широком смысле это: каким будет место владельца оружия в планах. Конечно, мы на этих курсах узнаем, как семьи должны организовывать оборону на уровне семьи, когда наступает день x, и что делать, если у тебя есть оружие", – сказал LNK Кащюнас.
Если парламент одобрит предложение, то курсы гражданской обороны должны будут пройти все, у кого есть оружие, за исключением военных, стрелков, уставных сотрудников, у которых есть необходимые знания и практика.
"Речь идет об охотниках, о тех, кто купил оружие для самообороны, о спортсменах", – сказал депутат. Пройти такие курсы должны будут и те, у кого есть оружие, при обновлении разрешения.
Это будут курсы без экзамена. Просто слушателям выдадут сертификаты.
"Это курсы на час с проверкой знаний, от которой можно отказаться. Это уже, как решит Минобороны, порядок должен установить министр", – сказал Кащюнас.
По его словам, курсы надо будет проходить каждые 5 лет при обновлении разрешения. Они будут бесплатными.