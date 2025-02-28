В парламенте – предложение в связи с новым налогом на похороны: будем платить по 815 евро?

По действующему в Литве закону о захоронении останков, места на кладбищах и оборудованные муниципалитетами ниши в колумбариях людям выделяют бесплатно.
Депутат Томас Томилинас предлагает проект закона, согласно которому этот порядок изменят. За использование ниш колумбариев придется платить, а плату будут устанавливать муниципалитеты.
Правда, участок земли под захоронение по-прежнему будет бесплатным.
Об этом первым сообщил портал TV3.lt.
По словам Томилинаса, сейчас муниципалитеты по закону не обязаны строить колумбарии. Их оборудование - инициатива самих муниципалитетов. Посколку на строительство колумбариев нужны деньги, финансирование их строительства без дополнительных доходов осложнено.
„Введение определенной платы, установленной горсоветом, помогло бы муниципалитетам заручиться средствами для строительства этих построек и планировать расширение инфраструктуры“, – сказано в проекте.
Там же отмечается, что если по закону появится возможность брать деньги за использование ниш колумбариев, то инфраструктура будет расширяться, будет больше альтернатив захоронения останков.
Томилинас отметил, традиционный способ захоронения (в могилах) требует все больше места, а в городах и на компактно заселенных территориях расширение кладбищ осложнено, а иногда не представляется возможным.
„Колумбарии позволили бы эффективнее использовать имеющееся пространство и снизить потребность в новых кладбищах“, – сказано в проекте.
Сейчас за места в колумбариях платят только вильнюсцы и каунасцы, поскольку в этих городах колумбарии построены частными компаниями.
В Вильнюсе место в такой нише стоит 815 евро. В Каунасе плата состоит из двух частей – 500 евро за хранение урны в течение 25 лет и остальная сумма - за саму урну, поэтому в общем выходит от 950 до 2000 евро.