В парламенте – предложение в связи с новым налогом на похороны: будем платить по 815 евро?

Сейчас за места в колумбариях платят только вильнюсцы и каунасцы , поскольку в этих городах колумбарии построены частными компаниями.

В Вильнюсе место в такой нише стоит 815 евро. В Каунасе плата состоит из двух частей – 500 евро за хранение урны в течение 25 лет и остальная сумма - за саму урну, поэтому в общем выходит от 950 до 2000 евро.