В парламенте – неожиданная акция Раскявичюса

Так и было, большая часть депутатов гвоздики не взяла.

Раскявичюс не сомневался, что большая часть голосовавших против продления санкций депутатов гвоздики не возьмет. Он сказал, что оставит цветы на ручках дверей их кабинетов.

„К каждой ленточке прикреплена надпись „Из-за благосклонности Кремлю в трауре вся Литва “, – сказал он.

„В обществе их позиция вызвала сильное возмущение, поскольку она благоприятна для режимов стран, ведущих войну в Украине. И я хочу попросить их во время следующих голосований изменить эту позицию, поскольку самый большой позор - размахивать в своей стране красой гвоздикой“, – сказал журналистам Раскявичюс.

„Точно передумаем, но будем добиваться, чтобы санкции касались только людей, а не хозяйств, не бизнеса“, – сказал Жемайтайтис.

Напомним, что на прошлой неделе депутаты голосовали за продление национальных санкций в отношении россиян и белорусов.

Часть правящих не поддержала это предложение, против было 11 человек, еще 1 воздержался.

Кроме того, санкции не поддержали члены „крестьян“, „зеленых“ и Союза христианских семей – 3 воздержались и 3 голосовали против.