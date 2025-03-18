2025.03.18 11:25

В парламенте – неожиданная акция Раскявичюса

 
ELTA
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Tomo V. Raskevičiaus akcija Seime
Tomo V. Raskevičiaus akcija Seime
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Председатель Партии свободы Томас Витаутас Раскявичюс 18 марта в парламенте провел акцию, во время которой подарил красные гвоздики с черной лентой депутатам, не поддержавшим продление санкций в отношении граждан России и Беларуси. Он сказал, что таким образом хотел побудить 18 депутатов исправиться и во время следующих голосований поддержать этот проект закона.

„В обществе их позиция вызвала сильное возмущение, поскольку она благоприятна для режимов стран, ведущих войну в Украине. И я хочу попросить их во время следующих голосований изменить эту позицию, поскольку самый большой позор - размахивать в своей стране красой гвоздикой“, – сказал журналистам Раскявичюс.

„К каждой ленточке прикреплена надпись „Из-за благосклонности Кремлю в трауре вся Литва“, – сказал он.

Раскявичюс не сомневался, что большая часть голосовавших против продления санкций депутатов гвоздики не возьмет. Он сказал, что оставит цветы на ручках дверей их кабинетов.

Так и было, большая часть депутатов гвоздики не взяла.

Лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис взял гвоздику и поблагодарил Раскявичюса, пожелал ему удачи.

„Точно передумаем, но будем добиваться, чтобы санкции касались только людей, а не хозяйств, не бизнеса“, – сказал Жемайтайтис.

Напомним, что на прошлой неделе депутаты голосовали за продление национальных санкций в отношении россиян и белорусов.

Часть правящих не поддержала это предложение, против было 11 человек, еще 1 воздержался.

Кроме того, санкции не поддержали члены „крестьян“, „зеленых“ и Союза христианских семей – 3 воздержались и 3 голосовали против.

Указанный закон ужесточил порядок выдачи разрешений на постоянное и временное проживание, оформления виз, а также предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Также запрещено передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС), въезжающие оцениваются на предмет дополнительных рисков, а также ограничено право граждан России приобретать недвижимость в Литве, ввозить сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства, украинские гривны. Санкции действуют до 2 мая 2025 года.

Впервые закон о введении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси был принят весной 2023 года. Правда, тогда президент Гитанас Науседа вернул закон в парламент, призвав уравнять ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам. Однако тогда Сейм отклонил президентское вето.

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