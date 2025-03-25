В парке зафиксированы инвазивные животные

„На этот раз камера зафиксировала енотовидных собак. Это инвазивный вид, который с 2004 г. включен в этот список“, – информирует региональный парк.
По данным представителей парка, в Литву енотовидные собаки пришли из Беларуси и/или Латвии, а впервые были зафиксированы в 1948 г.
„Это всеядное животное наносит большой ущерб популяциям птиц и земноводных. Значительный вред наносят гнездящимся на земле пернатым.
У этого зверя не очень хорошее обоняние, но он находит кладки и гнезда с птенцами, тщательно обследуя территорию. Даже на болотных кочках птицы не могут чувствовать себя в безопасности“, – сказано в записи.
Специалисты прибавили, что енотовидные собаки являются переносчиками бешенства, чесотки и трихинеллеза.
На енотовидных собак раньше охотились. Мясо этих животных несъедобное. Сейчас мех этого животного практически не используется, поэтому нет смысла охотиться на собак.
Енотовидные собаки активны в ночное время суток.