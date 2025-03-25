2025.03.25 11:31

В парке зафиксированы инвазивные животные

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Usūrinis šuo
Usūrinis šuo
ФОТО: Stopkadras

В Варняйском региональном парке зафиксированы инвазивные животные, которых когда-то завезли в Литву ради меха.

„На этот раз камера зафиксировала енотовидных собак. Это инвазивный вид, который с 2004 г. включен в этот список“, – информирует региональный парк.

По данным представителей парка, в Литву енотовидные собаки пришли из Беларуси и/или Латвии, а впервые были зафиксированы в 1948 г.

„Это всеядное животное наносит большой ущерб популяциям птиц и земноводных. Значительный вред наносят гнездящимся на земле пернатым.

У этого зверя не очень хорошее обоняние, но он находит кладки и гнезда с птенцами, тщательно обследуя территорию. Даже на болотных кочках птицы не могут чувствовать себя в безопасности“, – сказано в записи.

Специалисты прибавили, что енотовидные собаки являются переносчиками бешенства, чесотки и трихинеллеза.

На енотовидных собак раньше охотились. Мясо этих животных несъедобное. Сейчас мех этого животного практически не используется, поэтому нет смысла охотиться на собак.

Енотовидные собаки активны в ночное время суток.

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