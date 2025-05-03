В парке Вингис открыта самая большая в городе площадка для выгула собак

Площадка разделена на две части: 835 м² для больших собак и собак среднего размера (больше 10 кг), а 425 м² – для маленьких собак (до 10 кг). Оборудовано новое ограждение, четыре калитки, на территории сформированы и озеленены три горки, установлено 16 валунов, размещено 9 бревен, установлены четыре скамейки со спинками и две урны. Снаружи есть еще три скамейки и три урны, посажены кусты.