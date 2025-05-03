2025.05.03 12:49

В парке Вингис открыта самая большая в городе площадка для выгула собак

 
ru.DELFI.lt

Вильнюс создает дружественное для животных окружение – около ул. M.-K.Чюрлёнё, 88A, в парке Вингис, завершилась реконструкция площадки для выгула собак. После обновления ее площадь увеличилась на треть – до 1260 м², на площадке обновлена вся инфраструктура, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

Площадка разделена на две части: 835 м² для больших собак и собак среднего размера (больше 10 кг), а 425 м² – для маленьких собак (до 10 кг). Оборудовано новое ограждение, четыре калитки, на территории сформированы и озеленены три горки, установлено 16 валунов, размещено 9 бревен, установлены четыре скамейки со спинками и две урны. Снаружи есть еще три скамейки и три урны, посажены кусты.

Дополнительно пространство украшают 26 декоративных символа с силуэтами собак и информационные таблички с полезной информацией.

Всего в Вильнюсе есть 36 площадок для выгула собак.

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