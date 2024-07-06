В парке Вингис – финальный концерт Праздника песни: вся Литва вместе исполняла гимн

„Дорогие жители зеленых пущ, живительных озер и моря, яркого солнца, жители всей Литвы. Дорогие литовцы всего мира. Поздравляю нас всех со столетием Праздника песни. Эта великая история сделала нас зрелыми, сплотила нас в хор множества голосов, в этой общности наша непобедимая сила, в этой силе – наше будущее, а сегодня все мы, тысячи поющих жителей Литвы, твердо осознаем, кто мы, празднуем общую историю и дорогое наследие предков. Давайте радоваться этому мгновенью, делиться светом с теми, кто рядом с вами, наслаждаться, мыслями и голосами возвышать Литву - страну смелых, благородных людей“, – сказал он.



На эстраде парка Вингис собрались 378 хоров и почти 12 000 исполнителей.