2024.07.06 22:58

В парке Вингис – финальный концерт Праздника песни: вся Литва вместе исполняла гимн

 
ru.DELFI.lt
Dainų diena „Kad giria žaliuotų“
Dainų diena „Kad giria žaliuotų“
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

В Вильнюсе, в парке Вингис, тысячи людей собрались на финальный концерт Праздника песни, это мероприятие они не забудут никогда – это был столетний юбилейный праздник. Мероприятие начали духовые оркестры, а в 21 ч. все собравшиеся вместе исполнили Национальную песнь - гимн Литвы.

После исполнения гимна к собравшимся обратился президент Литвы Гитанас Науседа.

„Дорогие жители зеленых пущ, живительных озер и моря, яркого солнца, жители всей Литвы. Дорогие литовцы всего мира. Поздравляю нас всех со столетием Праздника песни. Эта великая история сделала нас зрелыми, сплотила нас в хор множества голосов, в этой общности наша непобедимая сила, в этой силе – наше будущее, а сегодня все мы, тысячи поющих жителей Литвы, твердо осознаем, кто мы, празднуем общую историю и дорогое наследие предков. Давайте радоваться этому мгновенью, делиться светом с теми, кто рядом с вами, наслаждаться, мыслями и голосами возвышать Литву - страну смелых, благородных людей“, – сказал он.

На эстраде парка Вингис собрались 378 хоров и почти 12 000 исполнителей.

Перед концертом в парке в центре города состоялось шествие участников праздника от Кафедрального собора до эстрады в парке.

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